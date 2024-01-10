عميد «طب كفر الشيخ» يعتمد نتائج الدراسات العليا للفصل الثاني لعام 2022-2023

اعتمد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، نتائج الدراسات العليا للفصل الثاني للعام 2022- 2023 لدرجتي الماجستير والدكتوراه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نهلة نصير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من قيادات الكلية.

اعتماد نتائج الدراسات العليا للفصل الثاني

وأكد مصدر مسؤول بكلية الطب، لـ«الوطن»، أنّ نتائج الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكلية الطب تم اعتمادها من عميد الكلية، وإتاحتها على الموقع الرسمي للكلية، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدراسات العليا بهدف الوصول إلى أبحاث علمية متميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وقابلة للتطبيق وخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات.

معلومات عن كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2013، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2013 - 2014، وكان المقر المؤقت للكلية بمبنى كلية العلوم، إلي أنّ تم إنشاء مبني جديد داخل الحرم الجامعي وتم افتتاحه في عام 2014.

أقسام الكلية

وتضم الكلية مجموعة كبيرة من الأقسام الأكاديمية والإكلينيكة هي كالتالي:

- الأقسام الأكاديمية:

1- قسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

2- قسم الفسيولوجيا الطبية.

3- قسم الكيمياء الحيوية والطبية.

4- قسم الهستولوجيا.

5- قسم الباثولوجيا.

6- قسم الفارموكولوجيا الطيبة.

7- قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

8- قسم الطفيليات الطبية.

9- قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

10- قسم الصحة العامة وطب المجتمع.

- الأقسام الإكلينيكة:

1- قسم طب وجراحة العيون.

2- قسم الأنف والأذن والحنجرة.

3- قسم طب الأطفال.

4- قسم الباطنة العامة.

5- قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

6- قسم الأمراض الصدرية.

7- قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

8- قسم الأمراض النفسية والعصبية.

9- قسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

10- قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

11- قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

12- قسم الأشعة التشخيصية.

13- قسم علاج الأورام والطب النووي.

14- قسم أمراض النساء والتوليد.

15- قسم الجراحة العامة.

16- قسم جراحة المخ والأعصاب.

17- قسم جراحة القلب والصدر.

18- قسم جراحة العظام والكسور.

19- قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

20- قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية.

21- قسم طب الحالات الحرجة والطوارئ «العناية المركزة».