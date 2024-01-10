إحالة 26 من العاملين بالمنشآت الصحية في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 26 من العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة بالحسينية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الصحية

وشكل عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمركز الحسينية لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

عدم تواجد 18 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز الحسينية

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 18 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

كما تبين عدم تواجد 6 من العاملين بمقر المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وعدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بصان الحجر القبلية التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، كذلك التحقيق مع مسؤول سجلات الحضور والانصراف بالوحدة لعدم التسديد قرين أسماء بعض العاملين بخانة الانصراف.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.