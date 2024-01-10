«الصحة» تستجيب لـ98.6% من الشكاوى الواردة للمنظومة الحكومية خلال 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان استجابتها لـ98.6% من الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء خلال عام 2023، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال العام الماضي 2023 بلغ 80 ألفا و759 شكوى، وجار العمل على حل 1160 شكوى، مؤكدا التنسيق الدائم بين وزارة الصحة والسكان ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، تحقيقا لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

الاستجابه والتعامل مع 97.4% من الشكاوى الواردة

وأشار إلى الاستجابة والتعامل مع 97.4% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والتعامل مع 98.7% من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتعامل مع 96.4% من الشكاوى الواردة للمؤسسة العلاجية، والتعامل مع 99.1% من الشكاوى الواردة لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك خلال عام 2023.

وشدد على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحا إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصا على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيرا إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وذلك من خلال عقد دورات تدريبة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال الرابط التالي: https://www.shakwa.eg-، أو تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما جرى من إجراءات فى الشكوى المقدمة -الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى، أو على البريد الإلكترونى info@shakwa.eg - مسح QR Code.