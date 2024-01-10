نجاح تجربة زراعة الشاي في الإسماعيلية.. اعرف السر

نجحت تجربة زراعة الشاي في محافظة الإسماعيلية، بعد العديد من التجارب في فصول السنة المختلفة، تحت ظروف مناخية متعددة في عدة مناطق بالجمهورية، إلا أن تجربة زراعته بعدة أنواع نجحت في المحافظة.

سبب نجاح زراعة الشاي في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد الحجاوي خبير زراعة الفواكه الاستوائية، إنه نجح في زراعة عدة أنواع من الشاي في محافظة الإسماعيلية، حققت محصول مختلف الدرجات، خاصة لما يعرف بالشاي السيلاني، وهو الأكثر شهرة في مصر.

وأضاف أن أفضل توقيت لزراعة الشاي، إما في فصل الخريف أو الربيع لاعتدال المناخ، وعدم وجود انخفاض في درجات الحرارة أو صقيع علي الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الشاي الأزرق يحتاج لمدة 3 أشهر للحصاد، أما الشاي الأخضر فيمكن حصاده بعد شهر.

«الحجاوي»: توفير المياه أحد أسباب نجاح زراعة الشاي

قال المهندس أحمد الحجاوي، إن مناخ الإسماعيلية المعتدل مع توفير مصدر دائم للمياه، يعد سبب رئيسي لنجاح زراعة الشاي في المحافظة، مشيرا إلى أن الشاي ينبت بشكل كبير حال زراعته على جوانب أي مصدر دائم للمياه، أو مع توفير مصدر للري بالتنقيط على مدار 5 مرات يومية.

وتابع أن الشاي يحتاج لتربة رطبة طوال اليوم، وحال انقطاع المياه عنه، يتسبب في موت النبات على الفور، وأنجح الأنواع في الإسماعيلية «الأزرق والأخضر»، والسيلاني وهو أكثرها شهرة، ويتناوله المصريون يوميا.

وأشار إلى أنه حال الاهتمام بزراعة الشاب بشكل مكثف فإنه سيوفر علي مصر استيراده بكميات كبيرة وتوفير العملة الصعبة قائلا "مانحتاجه فقط هو تعلم طريقة التنشيف والتحضير بعد عملية زراعته للحصول علب منتج سينافس المنتجات الأخري في دول العالم.

رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية: قريبا سنجد إنتاج للشاي في مصر

وقال تحسين شعلة أستاذ التكنولوجيا الحيوية، إن التغيرات المناخية في الفترة الحالية، تساعد على إنتاج محصول الشاي في مصر، لاحتياجه فقط نسبة رطوبة معينة، وهو ما يؤهل زراعته في الإسماعيلية.

وأضاف أن الدول تعمل على تغير استراتيجيتها في الزراعة، بسبب تأثير التغيرات المناخية المدمر، لذلك يجب على وزارة الزراعة، إيجاد خطط بديلة لمواجهة ارتفاع الحرارة، خاصة أن هناك محاصيل بينية تتحمل الحرارة الصيفية- الشتوية (المتوسطة).