هل يمكن زراعة الشاي في مصر؟.. مهندس زراعي يوضح: يجب تعديل التربة أولا

أكد مهندس زراعي أنه يمكننا زراعة الشاي في مصر، ولكن باتباع الطرق السليمة في الزراعة، من حيث توفير المناخ والتربة الحمضية لكي تعطي المذاق المعتاد لنا، كما أن زراعة الشاي تعد مهمة اقتصادية إذ توفر الواردات منه وبالتالي توفير العملة الصعبة، من خلال الإنتاج المحلي منه، ويوجد بالفعل بعض المشاتل بمحافظة الشرقية نجحت في زراعته.

وأوضح محمد عطية، المهندس الزراعي ومالك مشتل علمي بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أهمية زراعة الشاي في مصر لتوفير حجم الواردات منه، وكيفية تجهيز التربة لزراعته، لافتا إلى أن المذاق ربما يتغير في التربة القلوية ولذلك يجب تحويلها إلى حمضية باتباع طرق زراعية معروفة هندسية.

زراعة الشاي والقهوة في مصر

وأوضح المهندس الزراعي محمد عطية أنه يمكننا زراعة الشاي دون الحاجة لاستيراده، لافتا إلى مواجهة بعض الصعوبات كتوفير تربة حمضية، خاصة وأن تربة مصر الزراعية قلوية، معلقا: «الشاي والقهوة والكاكاو، يمكننا زراعتها ولكن نحتاج لتعديل وعلاج التربة من قلوية إلى حمضية، وإن تمت زراعتها في أرض قلوية لن يعطوا المذاق المعتاد بسبب تغير مادة الكافيين بفعل تغير التربة».. وفق قوله.

مشكلات تمت مواجهتها لتسهيل زراعة الشاي بتربة مصر

وأضاف «عطية» أن هناك عدة مشكلات واجهت فكرة زراعة الشاي في مصر، أولها التربة الحامضية وتهيئتها لتكون ph من 4.5 إلى 6.5، خاصة في مراحل النمو المبكر لأشجار الشاي والقهوة عامة.

كيفية تحويل التربة من قلوية إلى حامضية

وأوضح المهندس الزراعي طريقة تحويل التربة من قلوية إلى حامضية، عن طريق إضافة أسمدة حمضية للتربة يحولها من قلوية إلى حمضية وبهذا يصح زراعة الشاي دون أي عراقيل، فضلا عن إضافة روث المواشي أو سماد يحتوي على أمونيا أو يوريا أو إضافة الكبريت العنصري وحرثه قبل الزراعة بستة أشهر لتحويله بفعل البكتريا إلى حمضي، معلقا: «وقد نجحنا في زراعة شتلات الشاي وجني المحصول أوراق الشاي» حسب قوله، كما أن الشاي يمكن أن يزرع في تربة طينية متماسكة وفي أجواء شتوية وأيضا في أجواء رطبة وليست حارة فقط.