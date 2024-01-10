«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية عنيفة بدون توقف على رفح جنوب غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، إنّ المدينة تشهد غارات مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عمد إلى تكثيف عدوانه في المنطقة الجنوبية بشكل خاص، وفي مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل عام.

غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى

وأضاف «جبر»، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ آخر هذه الغارات تركزت في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في المحافظة الوسطى.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح: «هذا المستشفى والمناطق المحيطة تعرضت لعدد كبير من الأحزمة النارية خلال الساعة الماضية، نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء، وتدمير عدد من مركبات الدفاع المدني».

وأضاف أن القصف العنيف طال أيضاً منازل عشرات المواطنين في دير البلح، وسط قطاع غزة، وفي محافظة خان يونس، جنوب القطاع.

استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي

وأكد أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عن القصف العشوائي، تجاه المناطق الشرقية لرفح وخان يونس، والمحافظة الوسطى، التي تضم مخيم البريج والمغازي من الناحية الشرقية.

وأشار إلى أن الزوارق الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي واصلت إطلاق قذائفها بشكل عشوائي، تجاه المنطقة الغربية لبلدة دير البلح.