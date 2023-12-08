«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بقصف طيران الاحتلال لمحيط مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، كما سقط عشرات الشهداء في قصف قوات لمنزل بحي الصبرة جنوب شرقي القطاع.

ونقلت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي سياق منفصل، أكد البيت الأبيض، أن مسيرات وصواريخ الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في وقف الملاحة وتعطيل البحارة، مشيرًا إلى أن قواتها كافية في منطقة البحر الأحمر ولا نية لإرسال المزيد منها.