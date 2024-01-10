«الرعاية الصحية» بأسوان تطلق حملة للتوعية بأهمية تنظيف الأسنان

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة توعوية جديدة بعنوان «صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، وتستهدف الحملة بشكل رئيسي الأطفال في جميع المراحل العمرية، لتعزيز الوعي بأهمية النظافة الفموية وتنظيف الأسنان.

وتضمنت فعاليات الحملة تنظيم ندوات تثقيفية للأطفال في الوحدات الصحية والمدارس، إضافة إلى الميادين الرئيسية وأماكن تجمع المواطنين.

إجراء فحوص طبية للمواطنين

وتضمنت الندوات شرح الطرق الصحيحة لغسيل الأسنان، وأهمية الاهتمام بنظافة الأسنان منذ الطفولة، وكذلك إجراء الكشوفات الطبية للمواطنين، بما في ذلك فحص الأسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم.

وأشار الدكتور إيهاب حنفي محمود، رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إلى أهمية هذه الحملة في تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وتحسين صحة الفم والأسنان.

توعية المواطنين بأهمية الكشف على الأسنان

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهدف الرئيسي للحملة هو توعية المواطنين بأهمية زيارة طبيب الأسنان بانتظام للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وتستمر الحملة حتى يوم 22 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية في تعزيز الوعي الصحي وتحسين العناية بالأسنان في أسوان.

وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.