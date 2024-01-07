«صحة مطروح»: مراجعة احتياجات المنشآت الصحية بوحدات الرعاية الأساسية

ناقش الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مع الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمدينة مرسى مطروح، معوقات العمل بالإدارة الصحية ومكاتب الصحة والمعوقات في جميع وحدات الرعاية الأساسية التي تقدم رعاية صحية للمواطنين في القرى ووضع حلول سريعة لحلها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية جيدة ومتكاملة لمواطني المحافظة.

رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك تكثيفا لمتابعة المنشآت الصحية ميدانياً خلال هذه الأيام تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، كمستهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة في قطاع الصحة بمطروح وتقديم خدمات جديدة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية، والتعرف على احتياجاتها وتوفيرها والتواصل مع المواطنين متلقي الخدمة للارتقاء بالخدمات.

مراقبة الأغذية

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال جولته بمبنى إدارة مطروح الصحية، والوقوف على سير العمل وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام العمل والخدمات الصحية للمرضى، وتواجد القوى البشرية وأعمال مركز معلومات الادارة ومفتش الصحة ومراقبة الأغذية، كما التقى بعدد من المترددين من المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.