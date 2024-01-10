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غدا آخر موعد لسحب ملفات معاون نيابة إدارية دفعة 2024

كتب:

محمد عيسى
08:27 م | الأربعاء 10 يناير 2024
المستشار محمد سمير ، متحدث النيابة الادارية

المستشار محمد سمير ، متحدث النيابة الادارية

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه من المقرر أن تنتهي غداً الخميس الموافق 11 يناير 2024، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وهو اليوم المخصص لخريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

موعد بدء مقابلات النيابة الإدارية 

ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين اعتباراً من السبت المقبل الموافق 13 يناير 2024، وفقاً للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات، والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال بيانات الرقم القومي للمُتَقَدم من هنا .

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