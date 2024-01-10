استمرار النزاع الداخلي في الإكوادور وأمريكا تعلق الخدمات القنصلية مؤقتا

مع استمرار النزاع المسلح الداخلي في الإكوادور، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة كيتو، إلغاء جميع المواعيد المتعلقة بالشؤون القنصلية في مكاتب السفارة، وفي القنصلية الأمريكية بمدينة «غواياكيل»، في الوقت الذي تم الإعلان عن القبض على عدد ممن وصفتهم وسائل إعلام محلية بـ«المتمردين» في الدولة الواقعة شمال غرب أمريكا الجنوبية.

استمرار النزاع المسلح في الإكوادور

وأرجعت صحيفة «ديارو» الإكوادورية قرار الولايات المتحدة بتعليق الخدمات القنصلية مؤقتاً، إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، بعد مقتل 13 شخصاً على الأقل، في إطار النزاع المسلح الداخلي، الذي أعلنته الحكومة الإكوادورية، في أعقاب سلسلة هجمات شنتها عصابات إجرامية ضد المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية: «بسبب الوضع الناشئ في الإكوادور، تم إلغاء جميع المواعيد لتقديم طلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والمواعيد القنصلية الأخرى في سفارة الولايات المتحدة في كيتو، وقنصلية غواياكيل، ليوم الأربعاء 10 يناير 2024، وسيتم إعادة جدولتها لوقت لاحق».

عمليات أمنية موسعة

في الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على 70 شخصاً، وأعادت القبض على 17 آخرين، بعد أن هربوا من الأمن في سجن «ريوبامبا»، وشاركت المؤسسة الشرطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 10 يناير، النتائج التي حصلت عليها على المستوى الوطني، كما أطلقت الشرطة سراح ثلاثة ضباط كانوا محتجزين في «ماتشالا»، جرى اختطافهم ليلة الاثنين 8 يناير.

ومن بين نتائج العمليات الشرطية المختلفة، السيطرة أيضاً على 8 عبوات ناسفة، لم تنفجر، كما ضبطت المؤسسة 15 زجاجة «مولوتوف»، كما سمحت العمليات الأمنية المختلفة التي نفذت على مستوى البلاد، بمصادرة تسعة أسلحة نارية، و308 طلقة.

خطة تحرك الحافلات بدون تعديلات

وبالنسبة لحركة الحافلات الحضرية، أعلنت السلطات المختصة في الإكوادور أنها سوف تواصل مساراتها بشكل طبيعي، نظراً لأن مسارات هذه الحافلات لا تخضع لأية تعديلات.

ومن جانبهم، سيعمل وكلاء المرور المدنيون بشكل طبيعي، لضمان أمن السائقين والمشاة، فيما أفاد اتحاد الحافلات الحضرية في «مانتا» بأنه يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، ستلتزم مسارات جميع خطوط الحافلات الحضرية بالجداول الزمنية المحددة بالفعل.