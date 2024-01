رعب في الإكوادور بعد هروب زعيم عصابة من السجن.. احتجز 139 حارسا رهينة

حالة من الفوضى شهدتها شوارع الإكوادور خلال الساعات الماضية، باندلاع اشتباكات وتصفيات لعناصر من الشرطة على أيدي عصابات المخدرات، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، بينهم شرطيان، وفقا لـ«العربية نت».

وقتل 8 أشخاص وأصيب 3 أخرين في مدينة غواياكيل الساحلية الواقعة في جنوب غرب البلاد، التي تعتبر معقلًا لعصابات المخدرات، فيما أعلنت الشرطة الوطنية في منشور على منصّة «إكس» أنّ اثنين من عناصرها «قتلا بوحشية على أيدي مجرمين مسلّحين» في مدينة نوبول المجاورة.

فيما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن عمدة المدينة أكويليس ألفاريز قال إنهم تلقوا أكثر من 1900 مكالمة عن الجرائم وأعمال الشغب، فيما أبلغت إدارة السجون في الإكوادور إن ما لا يقل عن 139 من حراس السجون ما زالوا محتجزين كرهائن من قبل أفراد العصابات الإجرامية في أعقاب أعمال الشغب في السجون في الإكوادور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات مروعة للأحداث ووقائع مقتل الشرطيين على أيدي مسلحين.

Serious escalation in Ecuador.



President Daniel Noboa declared a national emergency that will last 60 days following the escape of Jose Adolfo Macias, the leader of the most dangerous group, Los Choneros, and a series of hostage riots in at least six prisons.#Ecuador pic.twitter.com/Pr68c4EVfq