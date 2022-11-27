«خناقة سيدات» في الشرقية تنتهي بمعركة مولوتوف.. الأمن يضبط 6 منهن

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو تحت عنوان «كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق منزل أقاربها في الشرقية».

خناقة سيدات بالمولوتوف

وتبين من الفحص أنّه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول 3 سيدات، وطرف ثانٍ 4 سيدات، جميعهن بالقرية ذاتها؛ لخلافات الجيرة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب وقيام إحدى السيدات من الطرف الثاني بإلقاء زجاجة بنزين مُشتعلة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، بحروق نارية في الذراعين والرقبة، تصادف مروره بمكان المشاجرة.

ضبط المتهمات

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف طرفا المشاجرة وضبط 6 منهن، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.