حكم قضائي بأحقية إدراج عماد النشار بانتخابات اتحاد الكتاب الجمعة المقبل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم، بقبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، وكيلاً عن السيناريست عماد النشار، وبوقف قرار اتحاد كتاب مصر بوقف إدراج اسم النشار ضمن أعضاء نقابة اتحاد كتاب مصر وبقوائم الجمعية العمومية بها.

مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة النقابة الفراعية بمحافظة المنيا المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.