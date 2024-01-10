بنك مصر يعلن سعر الفائدة على حساب التوفير لشهر يناير 2024

أعلن بنك مصر سعر الفائدة على حساب التوفير لشهر يناير 2024، إذ أن البنك يوفر أنواعاً مختلفة من الحسابات، من بينها حساب توفير بالعملة المحلية، وبأسعار عائد تنافسية، كما يمكن للعميل إجراء معاملاته المصرفية اليومية، والحصول على جميع الاحتياجات البنكية الأساسية.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر لشهر يناير 2024، يتيح حساب التوفير بالعملة المحلية مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية.

مميزات حساب التوفير

كما يوفر البنك شراء شهادات ادخار خصماً من الحساب، وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق، ويمكن سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من حساب العميل، ويمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

سعر الفائدة على حساب التوفير يناير 2024

وبالنسبة للفائدة، بحسب الشريحة، المبلغ من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه يكون العائد 6.25% سنويًا يصرف شهريًا، و6.50% يصرف ربع سنويًا، و6.625% يصرف سنويًا، و6.75% يصرف سنويًا.

وأكثر من 5 جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون %6.50 شهريًا، %6.75 ربع سنويًا، %6.875 نصف سنويًا، %7.00 سنويًا.

وأكثر من 50 ألف جنيه حتى 250,000 جنيه %7.00 شهريًا، %7.25 ربع سنويًا، %7.375 نصف سنويًا، %7.50 سنويًا.

والمبلغ الأكثر من 250,000 جنيه حتى 500 ألف جنيه %7.50 شهريًا، %7.75 ربع سنويًا، %7.875 نصف سنويًا، %8.00 سنويًا.

ويكون العائد على المبلغ الأكثر من 500 ألف جنيه %8.00 شهريًا، %8.25 ربع سنويًا، %8.375 نصف سنويًا، %8.50 سنويًا.