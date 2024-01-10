مبيعات الشقق في إسرائيل تسجل أدنى مستوى لها منذ 20 سنة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يتعرض لأزمات مستمرة في ظل دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ96.

انخفاض مبيعات الشقق في إسرائيل

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مبيعات الشقق في إسرائيل خلال نوفمبر الماضي سجلت أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا.

إلى أين وصلت تكلفة الحرب على غزة؟

وفاقت تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى الآن 60 مليار دولار بما يعادل 217 مليار شيكل، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، زيادة الأعباء المعيشية وانخفاض مستوى دخل المواطن الإسرائيلي، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

تعويضات كبيرة تدفعها إسرائيل

وسجلت التعويضات التي دفعتها إسرائيل حتى الآن لـ2.46 مليار دولار على شكل 82 دولارا يوميا لكل جندي احتياطي ومستمرة حتى نهاية 2024، فيما وصلت التعويضات لـ2.74 مليار دولار مدفوعة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الربع الأول من 2024.

إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية

وتقف غدا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ظل دعوى قدمتها جنوب إفريقيا للمحكمة من أجل محاكمة إسرائيل بتهمة تنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، حيث تدخل الحرب الإسرائيلية اليوم الـ96 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال.