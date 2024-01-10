درجات الحرارة الأيام المقبلة.. شديد البرودة ليلا وفرص لسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتكون فرص سقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لمدة 6 أيام مقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الخميس 11 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 05 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 12 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 05 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09 درجات مئوية.

درجات الحرارة السبت 13 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 05 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.

درجات الحرارة الأحد 14 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 09 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 09 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 05 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 15 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 09 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 09 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 05 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09 درجات مئوية.