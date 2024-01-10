الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع موج البحر في الإسكندرية

وقال «نافع»، في بيان له، إنه من المتوقع اليوم الأربعاء، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار تبدأ من فترة الظهيرة تكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50-70 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية استعدادا لهطول الأمطار

وأوضح أنه جرى رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية

وشدد على تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها؛ منبها على جميع العاملين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

ووجّه نافع؛ باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.