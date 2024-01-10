«تعليم الإسكندرية» تنفي تعديل مواعيد الامتحانات بسبب سوء الطقس

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي تعديلات في مواعيد الامتحانات والجداول، ولن تأثر الاضطرابات الجوية في حالة الطقس بسبب نوة الفيضة الكبرى، على سير الامتحانات ولا تستدعي تأجيلها.

التعطيل قرار محافظ

وأشار «أبو زيد» إلى أنه لم ترد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، تستدعي تأجيل مواعيد الامتحانات التي تُعقد حاليًا لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفي حالة وجود تحذيرات من حالة الجو، يصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة ومن ضمنها الامتحانات، باعتباره المنوط بمثل هذه القرارات.

نوة الفيضة الكبرى

وتواجة الإسكندرية هذه الأيام، موجة من الطقس البارد مع احتمالية كبيرة لسقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية، نظرًا لوجود نوة الفيضة الكبرى التي تستمر لمدة 7 أيام، وأعلنت المحافظة وشركة الصرف الصحي، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار فور هطولها، حتى لا يحدث أي تعطيل في سيولة المرور أو حركة المواطنين بالإسكندرية.