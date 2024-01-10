وزير أردني سابق: القمة الثلاثية منعقدة للتأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية

قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن القمة الثلاثية تأتي في ظروف بالغة الدقة نتيجة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من خلال العمليات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والشيوخ والبنية التحتية والحصار الذي يتعرضون له والعمليات الاستفزازية والاقتحامات التي تتم من خلالهم.

انعقاد القمة بعد زيارة بلينكن

وأضاف «الخرابشة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن القمة تأتي بعد زيارة بلينكن للمنطقة ولقاؤه مع عدد زعماء الشرق الأوسط ومناقشة الحرب على غزة، لافتًا إلى أن القمة تأتي استكمالًا لنهج التواصل والتنسيق المستمر بين الأشقاء وتحديدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، حيث اللقاءات المستمرة والموقف الموحد لكلا البلدين من تأثير ونفوذ وعلاقات مع دول المنطقة، فهي أكدت على ثوابت رئيسية ومتعلقة بالقضية وتطلب موقف عربي موحد.

وتابع أنه في طليعة تلك التأكيدات تنسيق الموقف لضمان وحدة الصف العربي كله والتأكيد على أساس القضية الفلسطينية، وهو وقف النار على غزة، وإيصال المساعدات كل ورفض قاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني.