جهاد حرازين: قانونيون عالميون اعتذروا عن تمثيل إسرائيل أمام العدل الدولية

قال جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إنه لأول مرة في تاريخها، تمثل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية، بموجب المذكرة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا، الأمر الذي دفع دولة الاحتلال إلى الإسراع بالاتصال بالعديد من الشخصيات القانونية العالمية، لكي تمثلها أمام المحكمة الدولية، في جلستها المرتقبة غداً الخميس.

شخصيات قانونية عالمية تعتذر عن تمثيل الاحتلال

وكشف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن العديد من الشخصيات القانونية العالمية اعتذرت عن تمثيل سلطات الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن الاعتذارات المتواترة جعلت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجتمع مع المستشار القانوني والنائب العام لدولة الاحتلال الإسرائيلي، للبحث عن ممثل قانوني يمثل سلطات الاحتلال مام محكمة العدل الدولية.

«الحرازين»: قرارات العدل الدولية ستكون ملزمة

وأردف جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، أن دولة الاحتلال تجد نفسها أمام موقف صعب، خاصة فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية، وانتهاك الاتفاقية التي وقعت عليها عام 1949 بمنع الإبادة الجماعية، مؤكداً أن قرارات محكمة العدل الدولية ستكون ملزمة.