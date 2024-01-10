محلل سياسي أردني: إسرائيل أرادت تغييب الأطراف العربية عن حل الصراع

قال منذر الحوارات، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن القمة الثلاثية بالعقبة مهمة جدا من الأطراف العربية المهمة، وهم مصر الشقيقة الكبرى والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول أن تغيب الأطراف العربية وتريد أن تضع حلولا تناسبا فقط دولة الاحتلال وكيان الاغتصاب.

دور مهم للقمة الثلاثية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن القمة الثلاثية بالعقبة ستضع النقاط على الحروف بالنسبة لخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ومنع سكان غزة من العودة إلى منازلهم، وإرسال المساعدات الإنسانية، وحماية الضفة الغربية والأماكن المقدسة.

إسرائيل أردات تحييد الأطراف العربية بالقضية الفلسطينية

وأردف الكاتب والمحلل السياسي الأردني، أن القمة الثلاثية ستقف أمام إسرائيل التي أرادت أن تحيد هذه الأطراف، من خلال توصلها لرؤية مشتركة وحلول عاجلة تؤكد على دورها المهم بالقضية الفلسطينية.