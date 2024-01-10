«الصحة العالمية»: 93% من مواطني قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إننا نواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع داخل غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال، ولم نتمكن من الوصول للمستشفيات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرقهم منتشرة في كل المناطق جنوب قطاع غزة ويتعاونون مع المنظمات الأخرى لإيصال المساعدات للفلسطينيين.

وتابع، أن 93% من مواطني قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك مخاطر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع.