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«الصحة العالمية»: 93% من مواطني قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

كتب:

يارا أشرف
09:53 م | الأربعاء 10 يناير 2024
صورة أرشيفية - جانب من الأوضاع في قطاع غزة

صورة أرشيفية - جانب من الأوضاع في قطاع غزة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إننا نواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع داخل غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال، ولم نتمكن من الوصول للمستشفيات في قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرقهم منتشرة في كل المناطق جنوب قطاع غزة ويتعاونون مع المنظمات الأخرى لإيصال المساعدات للفلسطينيين.

وتابع، أن 93% من مواطني قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك مخاطر من تفشي الأمراض والأوبئة في القطاع.

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بقلم يارا أشرف