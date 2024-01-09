«الخارجية الأمريكية»: كل شبر من قطاع غزة أراضٍ فلسطينية

قال سامويل وربيرج، متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ بلاده لديها مبادئ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومنها رفض إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أو تقليص أو تقليل الأراضي في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نعتبر أن كل شبر في غزة من الأراضي الفلسطينية، كما نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة».

وتابع وربيرج: «سنبني على هذه المبادئ كل مناقشاتنا مع مختلف الأطراف في المنطقة، ونرفض التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والوزراء الإسرائيليين حول إعادة مستوطنات في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أيام، ونرفض التصريحات التحريضية من بن غفير وبعض المسؤولين الإسرائيليين».

وواصل: «ليس على إسرائيل أو أي دول أخرى منها أمريكا فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، لدينا مبادئ أساسية، ونرى وجوب وجود سلطة فلسطينية واحدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة».