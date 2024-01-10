محمد أنصاري: استهداف مستشفيات قطاع غزة ضد كل الأعراف والمواثيق الدولية

قال الإعلامي محمد أنصاري، إن مستشفيات قطاع غزة هدفا للعملية العسكرية الإسرائيلية عكس كل الأعراف والمواثيق الدولية، ما تسبب بتوقف الكثير منها في القطاع، كما تسبب هذا الاستهداف بأوضاع مأساوية في مستشفيات أخرى.

أزمة نقص الوقود بغزة

وأضاف «أنصاري» عبر تقرير بثته شاشة «إكسترا نيوز»، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات، وأوضحت المنظمة أن المستشفى الأهلي كان الأخير الذي يعمل، لكنه أصبح الآن يعمل بالحد الأدنى.

الأمم المتحدة تستنكر القصف الإسرائيلي

وتابع أن الأمم المتحدة استنكرت بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرا لمستشفى الأمل التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، حيث استهدف قصف الاحتلال الطابق الثامن من مقر المستشفى في خان يونس مما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من النازحين، موضحا أن مستشفى الأمل يؤوي نحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.