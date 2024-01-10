أستاذ علوم سياسية: تنسيق متواصل بين مصر والأردن وفلسطين حول قضايا المنطقة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تنسيقا متواصلا بين مصر والأردن وفلسطين، للتشاور في القضايا التي تهم المنطقة كافة، وبخاصة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، مشيراً إلى وجود محاولات لاختزال القضية الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن هناك أحداثا متلاحقة بشكل يومي قبل ما جرى في 7 أكتوبر، حيث كانت الاقتحامات والاعتقالات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حالة من الترابط الجغرافي بين الدول الثلاث

وأضاف «الحرازين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء: «هناك حالة من الترابط الجغرافي بين الدول الثلاث، والترابط التاريخي والسياسي، وكل هذه الأمور تؤدي إلى التواصل والمشاورات وإيجاد رؤية مشتركة موحدة، خاصةً بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية».

عدوان إسرائيلي متواصل على الشعب الفلسطيني

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن القمة الثلاثية، التي تُعقد في مدينة العقبة اليوم الأربعاء، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، سبقها لقاء جرى قبل أيام بين الرئيس السيسي والرئيس أبومازن في القاهرة.

وأضاف: «نحن نعلم بأن هناك عدوانا إسرائيليا متواصلا على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة بشكله الموسع، وفي الضفة الغربية بشكل مصغر، من خلال استهداف كل مدينة على حدة».