وفد نقابة المهندسين خلال تسليم شحنة إغاثة لأهالي غزة: المساعدات واجب إنساني

قال المهندس محمد عباس رئيس وفد نقابة المهندسين في سيناء، إن قطاع غزة يتعرض لأبشع الجرائم الإنسانية التي عرفها التاريخ بالقصف المستمر للمدنيين العٌزل.

وأضاف «عباس»، خلال تفقده اليوم لمعبر رفح البري لتسليم شحنة مساعدات إنسانية، ضمن القوافل اليومية التي تدخل لقطاع غزة عبر معبر رفح، أن المساعدات هي واجب إنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع: «للأسف الفلسطينيين يواجهون عدوا لا يعرف الإنسانية ولا الرحمة ولا يلتزم بأي قوانين، وما يحدث هو جرائم إبادة ضد الأطفال والنساء والمسنين؛ بهدف القضاء على الأشقاء في قطاع غزة وليست مجرد حرب».

المهندسين تقدم قافلة مساعدات لغزة

تقدمت نقابة المهندسين في مصر بقافلة مساعدات إنسانية تضمنت عددا من الشاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية وصلت إلى معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

كان اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل وفد نقابة المهندسين المصاحب لقافلة الإغاثة برئاسة المهندس محمد عباس وعضوية كل من المهندس مجدي خالد، والمهندس أحمد سليمان عضوي المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس محمد عبد الحميد كامل عضو الجمعية العمومية.

ووجه محافظ شمال سيناء تحيته إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، وأعضاء المجلس الأعلى وجموع مهندسي مصر على ما قدموه من دعم للأشقاء في غزة، مشيداً بدور نقابة المهندسين في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات المتنوعة.