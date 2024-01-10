عاجل.. تفعيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة في هذا الموعد.. التفاصيل الكاملة
كتب:
محمد سيف
11:07 م | الأربعاء 10 يناير 2024
خدمة الإنترنت
تبدأ شركات الاتصالات، وهي اتصالات مصر، وأورانج، وفودافون، تفعيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة في الغد 11-1-2024 فيما فعلت «المصرية للاتصلات» الأسعار الجديدة يوم 5 يناير، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على الأسعار الجديدة، كما أتاحت شركات الاتصالات خدمة التصفح المجاني للمواقع التعليمية، ومواقع الخدمات الحكومية.
«الوطن» تنشر أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة:
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة
شركة اتصالات مصر
كشفت شركة اتصالات مصر تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي وجميع الأسعار دون إضافة ضريبة القيمة المضافة وجاءت كالتالي:
- باقة الإنترنت المنزلي سعة 140 جيجابايت 160 جنيه «دون الضريبة».
- الباقة سعة 200 جيجابايت 225 جنيها.
- سعر الاشتراك في الباقة سعة 300 جيجابايت 330 جنيها.
- سعر باقة الانترنت المنزلي سعة 600 جيجابايت 650 جنيها.
أسعار باقات الإنترنت من شركة أورانج
- أعلنت شركة «أورانج» أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بسعة 140 جيجابايت، لتصبح 160 جنيها.
- وجاء سعر باقات الإنترنت الأرضي الجديدة 200 جيجا عند 225 جنيها، و325 جنيها للباقة التي تمنح 300 جيجا.
- ويبلغ سعر باقات الإنترنت التي تمنح 500 جيجا، 525 جنيها، و800 جنيه للباقة التي تمنح 750 جيجابايت.
الشركة المصرية للاتصالات «وي»
- حددت شركة المصرية للاتصالات «وي» سعر السعة الإضافية 20 جيجابايت، عند 50 جنيها.
- كما رفعت السعة الإضافية 50 جيجابايت، إلى 80 جنيها.
- فيما زادت السعة 100 جيجابايت، لتسجل 130 جنيها.
شركة فودافون
- باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها.
- باقة 200 جيجابايت 225 جنيها.
- باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها.
- باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها.
سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها.
- باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها.