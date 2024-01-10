شركات الاتصالات تعلن قائمة الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي

أعلنت شركات الاتصالات الأربعة، وهي المصرية للاتصالات، واتصالات مصر، وأورانج، وفودافون، قبل قليل، عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، وهي الأسعار التي سيتم تطبيقها بداية من غد الخميس 11 يناير 2024، بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على الأسعار الجديدة.

كما أعلنت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر، عن إتاحة خدمة التصفح المجاني للمواقع التعليمية، ومواقع الخدمات الحكومية، اعتباراً من غد الخميس.

أسعار باقات الإنترنت من شركة أورانج

- أعلنت شركة «أورانج» أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بسعة 140 جيجابايت، لتصبح 160 جنيهاً.

- وجاء سعر باقات الإنترنت الأرضي 200 جيجا عند 225 جنيهاً، و325 جنيهاً للباقة التي تمنح 300 جيجا.

- ويبلغ سعر باقات الإنترنت التي تمنح 500 جيجا، 525 جنيهاً، و800 جنيه للباقة التي تمنح 750 جيجابايت

الشركة المصرية للاتصالات «وي»

- حددت شركة المصرية للاتصالات «وي» سعر السعة الإضافية 20 جيجابايت، عند 50 جنيهاً.

- كما رفعت السعة الإضافية 50 جيجابايت، إلى 80 جنيهاً.

- فيما زادت السعة 100 جيجابايت، لتسجل 130 جنيهاً.

المصرية للاتصالات تعلن أسعار الإنترنت

كانت الشركة المصرية للاتصالات «وي» قد أعلنت عن أسعار السعات الإضافية لباقات الإنترنت الأرضي، بمعدل يتراوح بين 20 و30 جنيهاً، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءاً من 5 يناير الجاري، بحسب الموقع الرسمي للشركة