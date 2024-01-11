الكاتبة سلوى بكر: الشخصية المصرية تعرضت لتغييرات سلبية منذ الانفتاح الاقتصادي

قالت سلوى بكر، الروائية والناقدة، إن الشخصية المصرية تعرضت لتغييرات سلبية منذ الانفتاح الاقتصادي، لكن أسوأ ما جرى لها هو غياب الشعور بأن كل ما هو عام فهو ملك للإنسان المصري، وهذه ظاهرة ونقطة خطيرة للغاية، موضحة: «ركبت من يومين أتوبيس جديد وجميل ونظيف لكن لقيت الكراسي متقطعة، المواطن فاقد الشعور أنها ملكه».

أهمية التعليم بالنسبة للمواطنين

وأضافت «بكر» خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هذا السلوك نابع من غياب الشعور بالانتماء ولا يفعل ذلك إلا التعليم، موضحة: «التعليم اللي ميطلعش مواطن يعرف حقوقه وواجباته للبلد ده مش تعليم».

فلسفة التعليم

وأشارت إلى أن العالم حتى المرحلة الثانوية يحصل فيه على الجرعة التعليمية المعرفية، «يطلع بيعرف يقف في إشارة المرور»، وبالتالي فلسفة التعليم يجب أن تهتم بمعرفة المواطن لحقوقه وواجباته وتاريخه وانتمائه للوطن.