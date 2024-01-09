أبرز تصريحات وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة أمام «الشيوخ» اليوم

عقد مجلس الشيوخ، جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليو، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا من المجلس، لعرض خطة الحكومة في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر، والسياسة المتبعة بشأنها، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نظام الثانوية العامة الجديد

وتحدث وزير التربية والتعليم عن نظام الثانوية العامة الجديد، موضحا أنه لن ينطبق على طلاب العام الحالي من الثانوي، أما عن سبب تطبيقه، فقال حجازي إن هذا النظام جاء بهدف تخفيف الأعباء عن الطالب والأسرة، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والخريجين، بحيث تتوافق قدراتهم مع متطلبات السوق.

ولفت حجازي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إلى أن الوزارة تحرص على اتخاذ خطوات تطبيق النظم التعليمية المجديدة، سواء للثانوية العامة أو غيرها، بالتدريج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم مفاجأة المواطنين بأي قرارات جديدة، بالتالي فإن نظام الثانوية العامة الجديد لن يتم تطبيقه فجأة وسوف يُقدم إلى البرلمان لمناقشته.

أزمة الكتب الخارجية

وتطرق في حديثه إلى أزمة الكتب الخارجية، موضحا أن الوزارة تعمل على حل هذه الأزمة، وذلك من خلال رقمة المناهج والكتب المستعملة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة فرص الطلاب للحصول على تعليم فني عالي الجودة.

وفي إطار سعي التربية والتعليم إلى اتاحة فرص تعليم فني أفضل وعالي الجودة أمام الطلاب، قامت بإنشاء 54 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب 33 مدرسة جديدة للتكنولوجيا في المدن العمرانية الجديدة أيضا.