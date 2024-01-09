«حجازي»: لدينا 3 ملايين طالب في التعليم الفني بجميع التخصصات

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 ملايين طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.1 مليون طالب في التعليم الصناعي في 1330 مدرسة، و0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ970 مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي بـ270 مدرسة ، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي بـ115 مدرسة.

مؤتمر تطوير المنظومة التعليمية

أضاف أنه بالنسبة لعدد الطلاب في التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل، يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ 13%، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ 10%.

أشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، في 14 يناير الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيسهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.

إضافة تخصصات جديدة

وتابع الوزير بأن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، إضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.