إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

نفذت الوحدات المحلية في مراكز ومدن دار السلام والمنشأة وساقلتة والمراغة بمحافظة سوهاج، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعديات على الأراضي الزراعية في كل من المنشأة وساقلتة والمراغة، وتتضمن هذه التعديات منازل وغرف مبنية بالطوب الأبيض «البلوك»، خلال أسبوع.

الإزالة الفورية للمخالفات

وشدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على أهمية المتابعة لأي متغيرات مكانية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة. وتم تحرير المحاضر اللازمة وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.