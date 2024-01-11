تقف أمامها إسرائيل اليوم.. كيف تعمل محكمة العدل الدولية؟

تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقوف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بسبب الدعوى المقدمة من قبل جنوب إفريقيا ضدها تتهمها فيها بتنفيذ إبادة جمعية ضد الشعب الفلسطيني، وقد يسأل البعض: كيف تعمل محكمة العدل الدولية؟

طريقة عمل محكمة العدل الدولية

وتعمل محكمة العدل الدولية بطريقة معينة، ومنها أنها لا تنظر المحكمة في الدعوى إلا بموافقة الدول المعنية بالقضية، وتقدم كل دولة حججها وتقاريرها خطيًا ويقدم ممثلو الدول ومحاموها المرافعات الشفوية أثناء الجلسات، فيما تنسحب هيئة المحكمة لإجراء مداولات سرية تدوم بين 4 و6 أشهر.

وتصدر المحكمة تقريرا تختمه بمنطق القرار غير القابل للاستئناف، وبمجرد قبول الدولة الانخراط في الدعوى فهي ملزمة تلقائيًا بتطبيق القرار، وإلا فإن القضية تحال إلى مجلس الأمن وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ماذا يعني أن تواجه دعوى في «لاهاي» ؟

ولا يعني كثيرًا أنه في حال رفع دولة «أ» قضية على دولة «ب» في محكمة العدل الدولية فإن المحكمة لا تملك صلاحية لإخضاعها الدولة «ب» على حضور المحكمة إلا بعد قبولها الدعوى أو أن تكون من ضمن ثلث دول العالم الموقعين على بند الولاية القضائية الإجبارية، حينها تصبح القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة.

دعاوى سابقة

في عام 2022 رفعت أوكرانيا قضية ضد روسيا تدينها وتخلفت روسيا عن الدعوى، وفي عام 2022، وقفت البوسنة والهرسك ضد صربيا وتم إعفاء صربيا من مذبحة سربرنيتسا والاكتفاء بإدانتها لانتهاك قانون مع الإبادة الجماعية، وفي عام 2021 رفعت أرمينيا ضد أذربيجان ولازالت المحكمة منعقدة، وفي عام 2004 تمت القضية بخصوص جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وتم إدانة إسرائيل وتخلفت عن الدعوى.