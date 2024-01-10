محمود مسلم: أمريكا صدقت إدعاءات إسرائيل عن الحرب على غزة في البداية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ الموقف الأمريكي بالنسبة لغزة، هو تصديق للادعاءات الإسرائيلية بشأن الحرب في البداية، وأنَّها قادرة على إنهائها وحسمها خلال أسابيع، ولكن مع وصول الحرب لليوم الـ96 لم تحقق نتائج ملموسة على الأرض، ولدى الولايات المتحدة مشكلة مع توسيع نطاق الحرب، بمعنى أن تمتد ضد إيران وغير ذلك بما يؤدي إلى اضطراب إقليمي.

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أمريكا تمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي دعما غير طبيعي وغير مسبوق في أي حرب، مثل أن نرى رئيس أمريكا يزور إسرائيل في وقت حرب، وكل هذه القوات تتحرك من أجل إسرائيل.

وتابع الدكتور محمود مسلم: «وائل الدحدوح نموذج فلسطيني مثل كل الفلسطينيين، مثل منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، والتي كان يتم تكريمها منذ يومين من قبل جريدة الوطن، والشعب الفلسطيني هم شعب يرى دوما أن الجنة أقرب لهم من الحدود، ومن يتحدث عن تهجير نؤكد له رفض الفلسطينيين لترك أرضهم وإعلان موقفهم وأنهم لن يهاجروا ويتركوا أرضهم».

واستطرد: «طوال الوقت الفلسطينيون متمسكون بغزة، وحتى من يعيش منهم خارج فلسطين من أبنهائها لا يزال ارتباطهم رهيب سواء بها أو بالضفة، وفي محاولات الاحتلال الإسرائيلي لابتزاز مصر أو حتى الصحف الدولية تسعى لاستفزاز مصر والهدف إخراج مصر من الدور الداعم والمؤيد الواضح لفلسطين».