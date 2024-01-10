السفير حسام زكي: الجامعة العربية شكرت جنوب إفريقيا على اختصامها إسرائيل أمام «العدل الدولية»

ثمن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الخطوة التي قامت بها دولة جنوب إفريقيا بتقديمها دعوى أمام محكمة العدل الدولية واختصام دولة الاحتلال لارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

جنوب إفريقيا قدمت المخرج القانوني لإنهاء الحرب

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن جنوب إفريقيا قدمت المخرج القانوني لإنهاء الحرب المستمرة على مدار 4 أشهر، واصفا المبادرة بأنها «جيدة جدا».

وكشف السفير حسام زكي أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقدم بالشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديمها الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن تقديم جنوب إفريقيا للدعوى لها دلالة ورمزية باعتبارها صادرة عن دولة لها تاريخ مؤسف ومروع مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

عجز مجلس الأمن لمدة 3 أشهر عن وقف الحرب في غزة

ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى عجز مجلس الأمن لمدة 3 أشهر لوقف الحرب في غزة ووقف القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك قوة جبرية لتنفيذ قراراتها، غير أنها يمكنها اتخاذ قرار بوقف الحرب، وهو ما يحرج الدول المؤيد لدولة الاحتلال.

أمين الجامعة العربية المساعد يوضح سبب عدم رفع الجامعة العربية الدعوى

وأوضح أن جامعة الدول العربية كانت تريد أخذ زمام المبادرة ورفع الدعوى غير أنها ليس لها الحق في ذلك باعتباره قاصرا على الدول الأطراف في الاتفاقية، كاشفا أن قبول المحكمة الدعوى تعني أنها رأت أن الجرائم المرتكبة بغزة تندرج تحت بند جرائم الإبادة.

تفسير انتقاد أنتوني بلينكن للدعوى

وأشار إلى أن انتقاد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، لدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل أمر طبيعي ومنطقي على اعتبار أنه يمثل الدولة التي عرقلت قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة، معربا عن آماله أن تصدر المحكمة قرارا عادلا وجريئا ضد جرائم الاحتلال، خاصة وأن تشكيل محكمة العدل الدولية سيتغير في 5 فبراير المقبل.