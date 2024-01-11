مندوب الجزائر بمجلس الأمن: لا يمكنكم تجاهل مشاعر العرب والمسلمين بشأن غزة

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إنه يجب الحذر بشأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وتحديدا في اليمن، لتأثير ذلك على جهود إقرار السلام هناك.

لا يمكن تجاهل مشاعر العالم العربي والإسلامي

وأضاف المندوب بحسب فضائية «العربية» في جلسة مجلس الأمن صباح اليوم الخميس: «لا يمكننا تجاهل الربط بين هجمات اليمن بالبحر الأحمر وما يحدث منذ ثلاثة أشهر في غزة، ولا يمكن للمجلس تجاهل مشاعر العالم العربي والإسلامي جراء القصف العشوائي على غزة».