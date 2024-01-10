«الخارجية الأمريكية»: نرفض أي تصريحات تحريضية من إسرائيل بحق الفلسطينيين

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ الخلافات داخل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر مما هو موجود بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف وربيرج، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نرفض أي تصريحات تحريضية من إسرائيل بحق الفلسطينيين، واعتبر أن تصريحات بن غفير أو غيره من التصريحات التحريضية لا تمثل الموقف الرسمي لإسرائيل».

تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

وتابع: «وزير الخارجية بلينكن أكد دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة الفلسطينية، ومتهمون بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية، ولا نرى أي عوائق أو موانع من الجانب المصري أو الأمريكي أو السلطة الفلسطينية، ولكن يجب فحص أسباب وجود العقبات وسنستعمل معبر كرم أبو سالم ويجب التركيز على إمكانيات المؤسسات الخيرية والمنظمات الحكومية في إيصال المساعدات».