سيدة إسرائيلية تهدد حكومة نتنياهو: سيدفعون الثمن.. كل وزير سيأتي يومه

تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية الغضب الداخلي في البلاد في ظل استمرار الحرب، واقتراب مرور 100 يوم عليها، والذي يوافق الأحد المقبل، دون حسمها كما وعدهم جيش الاحتلال.

مكالمة هاتفية واحدة

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن والدة قتيل إسرائيلي هاجمت حكومة بنيامين نتنياهو، وقالت: «مكالمة هاتفية واحدة في الليلة السابقة لـ 7 أكتوبر كانت ستنقذ ابنتي، حكومة فاسدة، كل المسؤولين سيدفعون الثمن، كل وزير سيأتي يومه».