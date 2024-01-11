«شهيد يحمل شهيد».. ابنة وائل الدحدوح تنشر فيديو مؤثر لشقيقها «حمزة»

لاتزال المأساة التي تعيشها أسرة المراسل الشهير وائل الدحدوح، بعد سقوط عائلته واحدًا تلو الآخر في قائمة شهداء غزة، في ظل الحرب الشنعاء التي يشنها الاحتلال الصهيوني على مدار أكثر من 3 أشهر، تلقي بظلالها على العالم.

استهداف الصحفي حمزة الدحدوح، النجل الأكبر لوائل الدحدوح بعد أسابيع قليلة من استشهاد زوجته واثنين من أبناءه وحفيده، فضلًا عن عدد كبير من عائلته، كان له تأثير كبير خلال الساعات الماضية.

نجلة وائل الدحدوح تنشر فيديو مؤثر لشقيقها قبل استشهاده

ورغم صمود وائل الدحدوح واستمراره في عمله رغم فقدان أبناءه وزوجته من أجل نقل حقيقة ما يحدث في غزة، أثارت نجلته خلود تعاطف الملايين، بعد استشهاد أشقائها في الحرب.

«شهيد يحمل شهيد»، فيديو مؤثر نشرته خلود الدحدوح عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، خلال الساعات الماضية، لشقيقها حمزة وهو يحمل ابن شقيقه الذي استشهد أيضا وهو عمره شهور.

ماذا قالت نجلة وائل الدحدوح في وداع شقيقها حمزة؟

«يشهد الله إنك كنت أحن وأحسن أخ بالدنيا كلها»، هكذا علقت خلود الدحدوح على المقطع المصور لشقيقها قبل استشهاده، مضيفة: «الله يرحمك يا حبيبي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».

وتعد قصة وائل الدحدوح واستهداف أسرته، ومحاولة استهدافه التي كشف عنها مؤخرا، من أجل منعه من نقل حقيقة الحرب الشنعاء في غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واحدة من أكثر القصص المأساوية التي يعيشها قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شهد اندلاع الحرب، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى».