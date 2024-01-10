خلود الدحدوح: أمي استشهدت في قصف الاحتلال الإسرائيلي وهي صائمة وساجدة

كشفت خلود الدحدوح، ابنة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي استشهدت زوجته وعدد من أبنائه وأفراد أسرته، في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تفاصيل استهداف منزل أسرتها، مما أدى إلى استشهاد معظم أفراد الأسرة، قائلةً: «كنا في نفس البيت، وتحديداً في الساعة السابعة والنصف، موعد إفطار أمي، فهي تصوم منذ بداية الحرب، وتقول حتى أكون صائمة عندما أستشهد».

وأضاف «الدحدوح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أمي أستشهدت وهي صائمة وتصلي وكانت ساجدة أيضا، أمي ارتاحت ولم تتعذب ولم ترَ شيئا سيئا عشناه بعد استشهادها".

وتابعت آخر الأبناء الناجين للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح: "أقول الحمد لله إن أمي ليست موجودة في كل موقف صعب نتعرض له مثل النزوح أو يتعرض مكان قريب منا إلى القصف، لأنها لم تكن لتتحمل كل ما يحدث لنا".