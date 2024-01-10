بعد تجربة وائل الدحدوح.. نصيحة من «الشعراوي» لتخطي آلام فقد الأهل (فيديو)

حاز الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، اهتمام العديد من المواطنين على مستوى الوطن العربي، وذلك بسبب التجربة الأليمة التي مر بها؛ فأصبح العديد من المواطنين مهتمين بمتابعته والتعرف على آخر أخباره في ظل الأوضاع الحزينة التي يمر بها الآن نتيجة الهجوم الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واستشهاد الكثيرين من أفراد أسرته.

تجربة وراء الدحدوح

وفقد الصحفي وائل الدحدوح العديد من أفراد أسرته نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر منذ شهور على قطاع غزة، وكانت آخر خسارة لوائل الدحدوح هي استشهاد ابنه البكر «حمزة»، وأجمع الكثيرون على أن فقد المقربين من أصعب التجارب التي يمر بها الإنسان.

وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي تطرق لمسألة آلام الفقد، وقال إن الوفاة ليست نهاية الطريق ومن المفترض ألا يحزن الإنسان على موتاه، بل عليه أن يفرح لهم.

وتابع الشيخ الشعراوي، أن فقد الأحباء مثلما حدث مع وائل الدحدوح من الأمور الصعبة، وتخطي هذه التجربة سيكون من خلال أن يؤمن العبد أن الدنيا ليست الهدف الذي يعيش من أجله؛ إنما وسيلة للوصول إلى الآخرة.

وكانت نصيحة الشعراوي لمن يمر بتجربة مماثلة لوائل الدحدوح هي أن يعي أن الموت عبارة عن وسيلة لاختصار الطريق الذي يسلكه الإنسان إلى الآخرة: «الهدف الأساسي هو الآخرة، والدنيا هي الطريق الذي نسلكه للوصول إلى هدفنا، والموت عبارة عن وسيلة توفر علينا جزء من الطريق وتنقلنا مباشرة إلى الهدف وهو الآخرة، بالتالي لا نحزن على موتانا، لقد وصلوا إلى هدفهم أسرع».