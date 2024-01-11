وزير الخارجية يحمل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنّ سامح شكري وزير الخارجية يتجه، صباح اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإنّ الرسالة تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جلسة مشاورات بين شكري ونظيره الإريتري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأنّ سامح شكرى سيعقد أيضًا جلسة مشاورات مع وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والوضع في منطقة القرن الإفريقي، إضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للبلدين، وبما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.