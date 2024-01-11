رئيس جامعة القاهرة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان بالمواصفات الفنية

عقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعين مع الجهات المنفذة لمشروع إسكان جامعة القاهرة، وذلك بهدف رفع وتذليل العقبات أمام المشروع من الجهات الخارجية، والتشديد على سرعة إنهاء البنود الناقصة وتشغيل المرافق والشبكات الداخلية والخارجية وفق أعلى المواصفات الفنية.

المشروع يتكون من 425 عمارة سكنية تضم 5 آلاف وحدة سكنية

وأكّد الخشت، أنَّ الجامعة تضع على قائمة أولوياتها خلال عام 2024 التشديد على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الجامعة بمدينة 6 أكتوبر وفق المواصفات الفنية، موجهًا بتشكيل لجنة تتولى المتابعة والتواصل المكثف مع الجهات الخارجية مثل وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها، لسرعة إنهاء المرافق، وسرعة استكمال إدارة أمن المدينة السكانية، وتكليف جهات متخصصة لإدارة المرافق طبقا للقوانين والأصول الفنية.

اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ لاستكمال المشروع

ومن المقرر عقد اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ لاستكمال المشروع وتسليم باقي الوحدات وإدخال المرافق بأسرع وقت ممكن.

يُذكر أنَّ مشروع إسكان جامعة القاهرة يتكون من 425 عمارة سكنية تضم 5 آلاف وحدة سكنية، وتمّ تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وجار تسليم المُتبقي، وقد حقق المشروع نسبة إنجاز عالية في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، وجرى الانتهاء من معظم الجوانب، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات وغيرها.