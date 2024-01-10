«الادارية العليا» تعيد محاكمة موظفة بمكتبة «حقوق» جامعة القاهرة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من هيئة النيابة الإدارية، ضد أمين قاعة بمكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، للفصل فيها من هيئة أخرى.

المطعون ضدها متهمة بتحصيل مبالغ مالية

وأوضحت المحكمة، أن المحالة اتهمت بتحصيل مبالغ مالية من بعض الطلاب في كليات مختلفة بالجامعة، بذريعة دفع مصاريف الدراسة لهم.

وأضافت أن المحالة ارتكبت جميع الأفعال المنسوبة إليها بقرارات الإحالة الثلاث، دون أن يورد مضمون ما ورد بالأوراق وما جاء بالتحقيقات، وكيفية ثبوت المخالفات في حق الطاعنة من شهادة الشهود وغيرها من أدلة الإثبات.

خلو الاتهمامات من أدلة الثبوت

وأكدت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ما يستوجب القضاء بإلغائه وإعادة المحاكمة.