معلومات عن الصحفية هبة العبادلة؟.. استشهدت مع 60 فردا من عائلتها في غزة

لحظات صعبة عاشتها عائلة الصحفية هبة العبادلة، قبل قصف منزلها الذي يقطنه نحو 60 فردا من عائلتها في مدينة خان يونس جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد كل من كان في المنزل بينهم الصحفية وطفلتها جودي، ليخيم الحزن على صحفيي فلسطين الذين دونوا كلمات نعي مؤثرة لعائلة «العبادلة».

آخر رسائل الصحفية هبة العبادلة

الصحفية هبة العبادلة، واحدة من الصحفيين الفلسطينيين المؤثرين الذين يرابطون في الميدان، من أجل نقل معاناة الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، وقبل استشهادها دّونت كلمات قاسية مناشدة بإنقاذها ونحو 60 فردا من عائلتها، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته عنها زميلتها الصحفية سمر أبو العوف، إذ قالت: «دعواتكم الصادقة لنا الزميلات العزيزات.. أنا وأهلي ومعنا 5 عائلات حوالي 30 سيدة و10 أطفال و20 شاب ورجل موجودين في منطقة السطر الغربي شارع 5 والدبابات تحيط بنا.. ندعو الله السلامة لنا جميعاً ونُحملك أن تنقلوا صوتنا في حال كتب الله لنا الشهادة».

معلومات عن الصحفية هبة العبادلة

«3 أيام من أصعب اللحظات التي يُمكن أن يمر بها الإنسان تحت صوت القذائف والاشتباكات وبقايا البيوت التي يتم استهدافها ويسقط ركامها فوق رؤوسنا ورائحة البارود والغاز ناهيك عن صوت تحرك الدبابات بجوارنا»، كانت آخر كلمات الصحفية هبة العبادلة، مضيفة: «نحتسب خوفنا وصبرنا عند الله.. ونقول إننا كُلنا لسنا أرقام وكُل منا لديه أحلام وطموحات وذكريات».

- هبة العبادلة، من مواليد مدينة خان يونس عام 1993.

- أنهت دراستها الأساسية والإعدادية وحصلت على الثانوية العامة التحقت بجامعة الأزهر، وحصلت منها على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والإعلام.

- متزوجة ورزقت بطفلة أسمتها جودي.

- عملت سابقا مذيعة أخبار ومقدمة برامج، في إحدى محطات الراديو.

- مذيعة لدى راديو الأزهر.

- منسقة دائرة القبول والتسجيل بجامعة غزة فرع الجنوب.

- عضو مجلس إدارة نادي الإعلام الاجتماعي بفلسطين.

- مسؤولة ملف المرأة العاملة في المكتب الحركي الفرعي للعمال.

- هبة العبادلة من الناشطين في الإعلام الفلسطيني.

- كانت تنتظر مناقشة رسالة الماجستير وتكمل مشوارها التعليمي.

- قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل خالها من عائلة الأسطل وكانت تقطن به.

- استشهدت هبة العبادلة وابنتها جودي ووالدتها رويدة الأسطل وأخوالها بالكامل.