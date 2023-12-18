استشهاد الصحفية الفلسطينية حنين القطشان في قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد الصحفية الفلسطينية حنين القطشان في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها بمخيم النصيرات «وسط قطاع غزة»، وبهذا يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى «95 صحفياً وصحفية» منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في يوم 7 أكتوبر الماضي، بحسب «تليفزيون فلسطين».

اقتحام وإنقاذ

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حبلة جنوب قلقيلية فيما جرت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية بدرس شمال غرب رام الله، فيما استمر رجال الإنقاذ في غزة في انتشال جثث شـ،ـهــداء وجـرحى بعد استهداف منزل عائلة القطشان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر بخانيونس عقب استهدافه من مـدفـعـية الاحــتـلال.

تعليق الهلال الأحمر الفلسطيني

في سياق متصل طالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة، مبينا أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس يعد مؤشر خطير وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

دعوات إضراب عالمي

وجاء مقتل الصحفية وسط دعوات اليوم الإثنين من أجل إضراب عالمي مرة أخرى تضامنا مع قطاع غزة التي تدخل الحرب عليها يومها الـ 73 وسط مطالبات عربية وإسلامية ودولية بسرعة وقف إطلاق النار حقنا للدماء الشهداء الفلسطيني