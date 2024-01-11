«القومي للمرأة» يستخرج بطاقات رقم قومي لسيدات البحيرة بالمجان

نظم المجلس القومي للمرأة، مأمورية تصوير إلى قرية الكسارة بمحافظة البحيرة لاستخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والتي استمرت على مدار يومين، وتستهدف استخراج 500 بطاقة رقم قومي للسيدات.

جاء ذلك بحضور هبة الشرقاوي مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس، وفاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس بمحافظة البحيرة.

أهمية بطاقة الرقم القومي

تأتي المأمورية في إطار مشاركة المجلس في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة، والتي يأتي من بينها منطقة الكسارة في مركز رشيد بالبحيرة، ونظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة.

حرص المجلس على الوصول إلى السيدات بقرية الكسارة بمحافظة البحيرة لتسهيل استخراج بطاقة رقم قومي لهنّ بالمجان.