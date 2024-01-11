5 تسهيلات تقدمها نقابة المهندسين على إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ينتظر كثير من المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون بعد موافقة مجلس النواب على مواده، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين، أنها سيكون لها دور كبير في تطبيق القانون بصورة صحيحة، وذلك حتى تحقق أكبر فائدة من القانون للمواطنين.

تسهيلات للتصالح في مخالفات البناء

ووفقا لما أعلنه نقيب المهندسين، فإن النقابة سوف تقدم عددا من التسهيلات ضمن المقترحات التي تقدمت بها النقابة لوزارة الإسكان خلال تطبيق قانون التصالح وإصدار تقارير السلامة الإنشائية والتي جاءت كالتالي:

- تخفيض كل التكاليف.

- يوم واحد عمل للإجراءات التي تتعلق بنقابة المهندسين.

- تخفيض على رسوم إصدار تقارير السلامة الإنشائية بنسبة 50%.

- اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية من نقابة المهندسين بحيث لا يتم الاكتفاء بتوقع المهندس فقط.

- اعتماد المهندس الذي يتصدى لعمل تقارير خاصة بالتصالح من النقابة سواء كان مهندسا استشاريا أو مهندسا عاديا، وفقا لقانون النقابة.

تقارير السلامة الإنشائية

وأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة سوف تقدم عدد كبير من التسهيلات في الشق الخاص بإصدار تقارير السلامة الإنشائية للمباني، وأي تفاصيل متعلقة بالنقابة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاء ذلك بعد اجتماع وفد النقابة مع مستشار وزير الإسكان، لطرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية.