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محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب قبل ماراثون دراجات الخارجة

كتب:

هدير محمود
11:38 ص | الخميس 11 يناير 2024
وزير الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد

وزير الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط في الوادي الجديد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، لمتابعة عدد من المشروعات الرياضية وإطلاق ماراثون دراجات هوائية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، في مستهل زيارة للمحافظة.

برنامج الزيارة 

وتضمن برنامج الزيارة، تفقد العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة وتفقد مدينة الألعاب الرياضية، ومبني مجمع المصالح الحكومية والبيت الريفي،  حيث سيتم اطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بمضمار الدراجات شمال مدينة الخارجة وتقدم المحافظة جوائز مادية من 300-500 جنيه للمتميزين في الماراثون.

افتتاح وتفقد مواقع رياضية بمدينة الخارجة

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن الزيارة ستشهد افتتاح وتفقد عدة مشروعات شبابية ورياضية أبرزها تفقد المدينة الشبابية بالخارجة وحضور دوري نهائي مراكز الشباب ونادي الهجن والرماية . 

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